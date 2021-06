Harvey Weinsteini paljastanud ajakirjanikest vändatakse film "She Said"

Hollywoodi kurikuulsa filmiprodutsendi Harvey Weinsteini aastaid kestnud ahistavad teod paljastanud New York Timesi ajakirjanike loost tehakse mängufilm, milles mängivad Carey Mulligan ja Zoe Kazan.

Film "She Said" valmib samanimelise raamatu põhjal, mille kirjutasid New York Timesi ajakirjanikud Megan Twohey ja Jodi Kantor, kes paljastasid Weinsteini aastaid kestnud seksuaalkuriteod Hollywoodi ringkonnas ning panid alguse uurimisele, mis saatis mehe 23 aastaks vangi. Naised võitsid tehtud loo eest ka Pulitzeri auhinna.

Twoheyd ja Kantorit mängivad filmis Zoe Kazan ning Carey Mulligan, viimane on filmimaailmas laineid löönud peaosaga filmis "Paljutõotav noor naine" ning oli rolli eest nomineeritud ka Oscaritel parima naisnäitleja kategoorias.

Filmi lavastab režisöör Maria Schrader, kes pälvis hiljuti Emmy sarja "Unorthodox" eest.