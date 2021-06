AHHAA teaduskeskuses avatakse käed-külge näitus gravitatsioonist

"Käesolev aasta on natuke nagu eestlaste vanasõna – alguses ei saa vedama ja pärast ei saa pidama ehk aasta alguses saime mõnusasti Covidi tõttu võtta hästi rahulikult, aga suvi tuleb askeldusi täis ja seda sügiseni välja," rääkis AHHAA juht Andres Juur "Vikerhommikus".

Üks uutest projektidest ongi just gravitatsiooniteemaline näitus, mille eksponaatide seast leiab näiteks inim-tsentrifuugi ja -jojo, Kuul kõndimise simulaatori, vabalangemise liumäe ja palju muud.

"Me anname kogeda seda, mida gravitatsiooni puhul kogeda saab ehk enamik eksponaate on üles ehitatud oma kehaga tundmise peale," selgitas Juur. "Inimesed saavad pugeda erinevate seadmete otsa, sisse ja peale ja oma naha peal seda kõike kogeda."

Juur tõdes ka, et suvel on tõenäoliselt oodata suurt külastajate hulka, sest just juulikuu meenutab tavaliselt keskusesse enim teadushuvilisi.

"Möödunud aasta suvel me lõime juulis kõigi aegade külastusrekordi. Meil oli iga päeva kohta pea 1200 inimest," sõnas Juur.

Näitus jääb avatuks 31. jaanuarini.