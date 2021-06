Vahur Kersna: teist Üllar Jörbergi ei tule ja ei peagi tulema

Kersna rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et Üllar Jörberg oli Eesti campi kuningas. "Camp on esinemisstiil, mis heidab kinda ja väljakutse kõigele sellele, mida esinemiskunstides on peetud viisakaks, ilusaks, väärikaks ja õigeks, camp on väljakutsuv, sokeeriv, jõuline, dünaamiline, sügavalt huumorist läbi imbunud," selgitas Kersna.

"Üllar Jörberg oli ebateadlik camp, ta tegi seda alateadlikel ajenditel. Ma usun, et ta nautis seda, mida tegi," rääkis ta. "Tema repertuaaris oli üle tuhande laulu. Ütleme ausalt, et enamus meist neid vabatahtlikult ei kuulaks. Aga see jälg, mis ta selle suhtumise, hoiaku ja oma eripäraga on jätnud meie kultuurilukku... Tänapäeval pole sellist camp artisti."

"Teist Üllar Jörbergi ei tule ja ei peagi tulema," sõnas Kersna. "Aga ma ootan meie muusikaskeenele camp artiste. Ma tahan seda kinda heitmist, ma tahan seda väljakutset ja power'it."

Teisipäeva õhtul, Jörbergi 80. sünniaastapäeva eel jõuab ETV eetrisse ka Kersna saade "Üllar Jörbergi armastus", mis on tema sõnul eelkõige intervjuu laulja abikaasa Ester Jörbergiga. "Üllari muusikalisesse pärandisse võib suhtuda nii või teisiti. Ma teadsin, et sellest ma ei hakka saadet tegema," ütles Kersna. "See, mis mind on paelunud, huvitanud ja intrigeerinud viimastel aastatel, on armastus. Nii ka Üllar Jörbergi puhul."

Kersnat paelus Jörbergide armastuslugu. "Üllar käis kaheksa aastat Estril järel, ta oli kõik need aastad omma eluarmastusele truu, kuni lõpuks Ester murdus ja tema järgnev elu, 40 aastat abielu Estriga näitab, kui õnnelikud võivad olla inimesed ja see on tähtis."

"Vaadake neid fotosid, kuidas Üllar ja Ester aasta aastalt järjest rohkem muutusid ühte nägu! Neid oli võimalik lõpuks eristada ainult tänu Üllari vuntsidele," naljatles Kersna.

"Tahangi selle saatega edastada seda sõnumit ja olla toeks nendele inimestele, kes usuvad suurde armastusse ja on selle nimel nõus pingutama," ütles Kersna. "See on hästi tähtis, et sa ei lase oma eluarmastusel minna, et sa võitled selle eest, kannatad ja saad hakkama."

Saade "Üllar Jörbergi armastus" on ETV eetris teisipäeval, 8. juunil kell 20.30.