Rainer Ild avaldas uue singli "Akimbo"

"Vihkasin esimese albumi kirjutamist... teise kirjutamist vähem," sõnas Ild. "Esimese albumi tegemine polnud mingi meelakkumine, sest see tuli praktiliselt ühe kuuga valmis kirjutada. Tekkis rutiin - ärkad hommikul üles, vihkad ennast ja kõike, mida teed, siis kirjutad natukene muusikat ja pärast seda vihkad ennast edasi. Uue albumiga ma ei tahtnud seda tunnet, kuid see tuli ikka," selgitab Rainer.

Ühtlasi tunnistas muusik, et ei tormanud uut muusikat avaldama ja võttis teadlikult aega. "Seekord üritasin ma võtta rahulikumalt ja pigem ootasin laulude väljaandmisega. Näiteks see singel valmis umbes aasta tagasi ja peagi ilmuv album on ka tegelikult juba aasta vana. Ehk kõik laulud on kirjutatud sellel hullumeelsel aastal, mis oli 2020 ja seda on ka tunda," selgitas Ild.

Värske lugu "Akimbo" on kolmas avaldatud lugu Rainer Ildi peatselt ilmuvalt samanimeliselt albumilt. Varasemalt välja antud lood annavad aimu, milliseid tumedaid teemasid album lahkama hakkab.

Singliga koos avaldas bänd ka muusikavideo.