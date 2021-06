Kultuurifestival Võnge toob juuli alguses Sooglemäele tuntud artistid

Võnkujaid ootab ees kaks pikka suvepäeva täis maitseid, kunsti, kultuuri, festivalimelu ja muusikat. Lavadel näeb ja kuuleb hetke kuumimaid nimesid Eestist, nagu näiteks Lexsoul Dancemachine, Rita Ray, Lenna, Puuluup ja Erki Pärnoja ning põnevaid artiste mujal maailmast, sealhulgas L'Impératrice ja S+C+A+R+R Prantsusmaalt, The Mauskovic Dance Band Hollandist, Coops Suurbritanniast, Jay-Jay Johanson Rootsist ja Jesse Markin Soomest.

"Enamuse Euroopa festivalikorraldajate mõtted on täna juba järgmises suves. On äärmiselt hea meel, et tänu meie formaadile, mastaabile ja paindlikkusele saame olla üks esimesi festivale, mis juba juuli algul nii kireva ja mõnusa rahvusvahelise esinejate nimistu suudab kokku tuua," sõnas Võnke peakorraldaja Tarmo Sikk.

Eesti ainus rändav kultuurifestival ja Kultuuri Tegu 2019 nominent Võnge toimub suvefestivalina seitsmendat korda. Nagu ikka, tutvustatakse külastajatele ka uut toimumispaika. Tänavu on selleks tulevase Mulgi elamuskeskuse asukoht, Sooglemäe suurtalu Ala külas Tõrva vallas.

"Tegemist on kohaga, kuhu kerkib tulevaks aastaks Mulgimaa pärandit ja kaasaegset innovatsiooni ühendav Mulgi elamuskeskus, millest saab Lõuna-Eesti üks olulisemaid tõmbenumbreid. Pakkumine pidada festival Tõrva vallas tuli kohalikult vallavalitsuselt, kuna Võnkes nähakse olulist tõuget piirkonna tutvustamisel ja turismielu edendamisel ning suurepärast võimalust eeltutvustada loodavat Mulgi elamuskeskust avalikkusele," avas Sikk toimumiskoha valiku tagamaid.

Ühtekokku astub Võnkel kahe pika päeva jooksul üles 30 esinejat kahel suurel ning mitmel pisemal pop-up laval: Di Bosco, L'Impératrice ja S+C+A+R+R Prantsusmaalt, The Mauskovic Dance Band Hollandist, Coops Suurbritanniast, Jay-Jay Johanson Rootsist, Jesse Markin Soomest, Elizabete Balčus, Reinis Jaunais ja Toms Grēviņš Lätist ning Eesti artistidest Catapulta, Egert Milder, Ellip, Erki Pärnoja, I Wear* Experiment, Jarek Kasar, Kreatiivmootor, Kukerpillid, Lenna, Lexsoul Dancemachine, Manna, Mari Jürjens, Pluuto, Puuluup, Riffarrica, Rita Ray, Sammalhabe, Seltskond Pargis, Worn Öut ja YE.

Reisipiirangute ja muude viirusest tulenevate tõrgete tõttu ei saa festivalil paraku esineda varasemalt välja kuulutatud Kakkmaddafakka, Tora, Hang Massive ja Carnival Youth.

Festivalil saab osaleda vastavalt valitsuse ja terviseameti sätestatud piirangutele ja tingimustele.