Haapsalu noored toovad lavale koolimuusikali "Kuidas kuningas kuulsaks kippus"

Lavastaja Kai Tarmula sõnul on Haapsalu koolimuusikal küll inspireeritud tuntud telelavastusest, kuid Sass Henno uue libreto fookuses on tänapäevased teemad ehk sotsiaalmeedia ja sealne kuulsuseiha.

"Kümme sekundit kuulsust, valimata vahendeid, unustades ära, et see jälg jääb sinust igaveseks... Millised põhitõed või alustalad on eluks olulised, et me ära ei unustaks haridust, raamatut ja silmast silma inimestega rääkimist... Me pöörame sellele teemale tähelepanu, et see on valdav probleem ja ma loodan, et ka lahendatav kuidagipidi," rääkis Tarmula "Aktuaalsele kaamerale".

Muusikal pidi etenduma juba varakevadel, kuid koroona teine laine lõi plaani uppi. Alla ei antud ja sel teisipäeval jõutakse lõpuks Haapsalu kultuurikeskuse suurel laval esietenduseni.

"Mind kõnetas just see, kui omapärased ja värvikad karakterid siin loos on. Mulle meeldis see, kuidas osad kujundid olid tehtud, et see on selline nii-öelda metafoorne, aga samas ka natuke mingit seltskonda pilkav," sõnas kuninga osatäitja Kaarel Metssalu.

Noortel on täita suured kingad, kuid see annab vaid indu.

"Kui nägime esimest korda originaallavastust ja saime ka Sass Henno libretot lugeda, siis see andis väga suure hoo ja tõuke edasi," märkis kõrvalosatäitja Rasmus Kuslap.

Lavastuses kõlavad Kosmikute ja No-Big-Silence'i versioonid Peeter Volkonski poolt telelavastusele kirjutatud muusikast ja lisaks mõned palad Genialistide loomingust.