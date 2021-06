Põhjakiht ja Epp Kõiv ülistavad uues loos ülikoolilinna

Helipildi loonud DJ van Puurmanni sõnul järgib kevadises Taaralinnas üles võetud video loo põhimotiivi: magushaput igatsust ülikoolielu ja vabaduse järele.

"Ilmselt kõnetab see igaüht, kes aastagi elust siin veetnud on – siinjuures polegi oluline, kas ülikool ka lõpetatud sai või mitte," sõnas ta.

Hooviräppar Memento Mori on küll karmi elusaatuse juures tulest ja veest läbi käinud, ent temalgi tõmbab "Elukool" silmanurga märjaks. Eriti isiklik puude uue singliga on aga Tartu Ekspressi erupeatoimetaja (2013–2020) Maxxx Kauril, kelle jaoks lugu kujutab järelehüüet Tartu põhjakihi-ajakirjanduse valitsemisaegadele.

"Tartus võib igaüks olla kangelane – Tallinnas nimetataks paljusid siinseid sangareid võib-olla parmudeks või veidrikeks, aga siin tunneb neid igaüks ja soe on mõelda, et ka endal nende mälestuse jäädvustamises väike roll on," märkis ta.

Episoodiliselt võib projektis kuulda ka Tartu linnapea Urmas Klaasi helisevat häält. "Võtame end kokku," on tema sõnum uue põlvkonna keskealistele räpparitele.