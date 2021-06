Sherlock Holmes 130: Jupiter tähistab legendaarse detektiivi juubelit järjejutumaratoniga

Sir Arthur Conan Doyle'i loodud detektiiv Sherlock Holmes on inimesi paelunud juba 130 aastat. Legendaarseid lugusid on aegade jooksul salvestatud ka Raadioteatris ja nüüd on need kõik pandud veebikanalisse Jupiter.err.ee kuulamiseks üles.

1891. aasta juulikuus ilmus Londoni ajakirjas The Strand Magazin Arthur Conan Doyle'i jutustus "Skandaal Böömimaal" ("A Scandal in Bohemia"), mis pani aluse krimikirjanduse tänaseni armastatud tegelaskuju – eradetektiiv Sherlock Holmesi populaarsusele. Eesti keeles on selle loo Raadioteatris sisse lugenud Andrus Vaarik, kelle esitust saab nüüd koos teiste järjejuttudega kuulata veebikanalis Jupiter.err.ee.

Ühtekokku on Sherlock Holmes seigelnud neljas romaanis ja 56 jutustuses. Nende põhjal valminud filme, sarju ja lugusid on aastakümnete jooksul loodud nii palju, et eradetektiiv jõudis Guinnessi rekordite raamatusse kui enim adapteeritud tegelaskuju.

Rahvusringhäälingu Raadioteatris on Sherlock Holmesi lugusid esitanud paljud näitlejad. Jupiteri lehel on kuulamiseks kokku 23 jutustust, mida loevad Andrus Vaarik, Tambet Tuisk, Ott Aardam, Andres Raag, Peeter Tammearu, Lembit Ulfsak, Hans Kaldoja, Raivo E. Tamm ja Tõnu Oja.