Retrofestival We Love The 90s tuleb taas, peaesineja on Scooter

Kuuendat korda toimuv retrofestival We Love The 90s tuleb taas ning esinejaid jagub Tallinna lauluväljakul kolmele päevale.

Neljapäeval, 29. juulil alustatakse millenniumi muusika ehk We Love The Millenium festivaliga, kus esinevad Cascada, Sash!, Groove Coverage ja Sylver.

Reedel, 30. juulil toimub saksa tehno- ja tantsumuusika lipulaeva Scooteri maailmaturnee raames Scooteri esimene ametlik kontsert pärast koroonapandeemia algust.

Kolmepäevasele festivalile paneb laupäeval, 31.juulil punkti 90ndatest tuntuks saanud lugudele ja artistidele keskenduv We Love The 90s programm. Esinevad Sin with Sebastian, Ice MC, Alexia ja Londonbeat.

Peakorraldaja Sten-Erik Jantsoni sõnul on üritusele antud roheline tuli. "Koroona digitõendi kasutamine võimaldab sel suvel korraldada ürituse kuni 9000 inimesele," ütles ta.

Nakkusohutuse tagamise eelduseks on, et sündmusel tohivad osaleda ainult inimesed, kes on kas COVID-19 läbi põdenud, vaktsineeritud, teinud 72 tunni jooksul negatiivse PCR-testi või sündmusel kohapeal teinud negatiivse antigeeni kiirtesti. Kiirtesti tegemine tuleb külastajal ise tasuda.