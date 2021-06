Liam Gallagheri poeg avaldas bändiga debüütalbumi

Viiest loost koosneval lühialbumil on varem avaldatud singlid, nagu "Flight of the Screaming Baboon", "Mind And Motion" ja "View From the Precipice" ning kaks uut lugu -- "Auto 3" ja "Meeting At The Periphery", vahendab Consequence of Sound.

Pressiteates märkis bänd, et lood räägivad muu hulgas tehnoloogia dominatsioonist ühiskonnas, endakssaamisest, eneseületusest ja teekonna algusest millegi uue loomise suunas. Nende muusikaliste inspiratsioonide hulgas on nimed nagu Robert Fripp, Neu! ja John Cage.