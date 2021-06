Elektroonilise muusika trio Who Made Who annab Tallinnas kontserdi

20. augustil näeb Tallinnas esimest korda Taani eksperimentaalse elektroonilise muusika triot Who Made Who, kes ühendavad oma hübriidses DJ-set'is live-trummid, klahvpillid ja vokaalid.

2003. aastal loodud Who Made Who liikmed on taanlased Jeppe Kjellberg (jazzkitarr, vokaal), Tomas Barfod (trummid) ja Tomas Høffding (bass/vokaal). Bänd jõuab Eestisse pärast 10-aastast ülemaailmset tuuritamist.

Trio on plaadifirmade Gomma, Kompakt ja Get Physical Music alt produtseerinud kokku kuus stuudioalbumit ning esinenud festivalidel nagu Roskilde, Melt ja Sonar.

Who Made Who kontsert toimub 20. augustil algusega kell 22 Noblessneri valukojas.