Eestlane Itaalias: Måneskini narkosüüdistuste taga oli Prantsuse meedia

"Kõige selle taga oli tegelikult Prantsuse ajakirjandus. Prantslastel oli ilmselt küllaltki raske seda olukorda, kus nad võidu kaotasid, alla neelata, et toodi välja niisugune olukord ja neid Rooma noori ja Damianot hakati süüdistama kokaiini tarvitamises," rääkis Toode.

David andis vabatahtlikult pärast seda ka narkotesti, mille tulemus osutus negatiivseks. "Ringhäälingute liit EBU on jätnud muidugi võidu Itaaliale, kuigi suisa välisministeeriumide tasandil oli see diskussioon ja arutelu küllaltki ärev. Räägiti vaikselt isegi juba diplomaatilisest skandaalist kahe riigi vahel," rääkis ta.

"Seda on nimetatud isegi uueks Zidane'i pealöögiks Materazzi pihta, mis 2006. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste finaali ajal ajalukku läks ja mille järel puhkes ka tüli ja Itaalia võitjaks kuulutati."

Toode märkis, et sotsiaalmeedias on olnud liikvel ka jutud, et vähemalt osad prantslased sooviksid, et seda testi korrataks, et olla täiesti kindlad, et noored kokaiini ja teisi narkootikume ei tarvita. "Aga igal juhul siin ikkagi peale jääb EBU otsus, et Itaalia on võistluse võitnud, aga see võit prantslaste jaoks oli ikkagi väga valus."