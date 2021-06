Dua Lipa avaldas muusikavideo loole "Love Again"

Lugu ilmus möödunud aastal tema teisel stuudioalbumil "Future Nostalgia", mille eest ta on juba pälvinud arvukalt auhindu, viimati Grammy parima vokaalalbumi eest ja Briti muusikaauhinna aasta parima albumi eest.

Dua Lipa avaldas reedel ka uue singli "Can They Hear Us", mis on pärit Nabil Elderkini debüütfilmi "Gully" heliribalt. Elderkin lavastas Dua Lipa muusikavideo loole "Don't Start Now" ja on lisaks teinud muusikavideoid ka muusikutele, nagu Kanye West, Travis Scott, James Blake, Anohni ja FKA twigs.