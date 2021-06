Kose gümnaasiumi laste kasvatatud tibud said uued kodud

Viimasel ajal on moekas pidada lemmikloomana tibusid. Kose gümnaasiumi 1B klassi õpilastel on klassis inkubaator ning koorunud on 15 kanapoega. Reedel läksid esimesed tibud uutesse kodudesse.

Kose Gümnaasiumi 1B klass on nagu tavaline klass, kui mitte arvestada seda, et klassiruumi tagumises otsas on puuritäis tibusid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Idee, et ühel klassil võiksid olla oma tibud, pärineb lapsevanemalt, kes ühtlasi aitas ka teadmistega. Nii toodigi klassi inkubaator.

"Siin on mootor, siin on temperatuurimootor ja siin on ventilaator," tutvustas Romet inkubaatorit.

Ja enne seda, kui tibud said koolipäeva lõpus klassipõrandal ringi siblima hakata, tuli oodata kolm nädalat.

"Jälgisime, et temperatuur oleks 37,6 kraadi ja me jälgisime, et vett oleks," rääkis Hanna-Loore.

"Nad olid muna sees ja me ootasime ja ootasime ja siis nad tulidki välja. Lõid ennast välja," kirjeldas Kermo.

Lapsed on õppinud kanapoegade eest hoolitsema, neid toitma ja käes hoidma. Nad teavad, et linnupojad on igaüks omamoodi, nad vajavad pikka und ja veel muud. Õpetaja ütles, et kõige rohkem on lapsed õppinud aga kannatlikkust.

Nüüd aga on aeg saata tibud uutesse kodudesse. Toidupakidki pannakse tibudele teele kaasa.

Tibudele uute omanike leidmiseks riputasid lapsed üles omatehtud müügikuulutused.

"Kohviku juures Kosel on plakatite sein ja siis panime sinna ja kultuurikeskuse juurde ka," ütles Emma-Heleene.

Huvilisi oli palju ja tibudel on kodud olemas. Uutele omanikele antakse 1B klassi poolt ka soovitused.

"Ta peaks teadma seda, et väga kõvasti ei tohi paitada ja tuult ei tohi saada ja öösel eriti veel kardavad külma," rääkis Helerin.

Lapsed tahavad ka edaspidi teada, kuidas nende kanapoegadel läheb.

"Üks meie klassist võtab kolm tibu endale ja siis me saame tema kaudu teada," rääkis Liisa.