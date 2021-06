Ilmus Liis Lemsalu ja Stefani "Doomino" akustiline versioon

Mitmetes Eesti raadiojaamades on üks mängitumaid lugusid juba pikemat aega Liis Lemsalu ja Stefani ühine singel Doomino, millest on nüüd valminud ka suviselt helge akustiline versioon.

Loos teeb kaasa ka eesti-ukraina laulja ja tromboonimängija, ansambli Svjata Vatra juht Ruslan Trochynskyi, kes mängib seal Armeenia rahvuspilli duduk.

Kui originaali produtsendiks on Vallo Kikas, siis akustilise versiooni aitas stuudios kokku mängida Gevin Niglas.

Loo sõnade autor on Liis Lemsalu ja ta toob välja, et "Doomino" akustiline versioon on muusikaliselt originaalist palju paljam ja õrnem ning loo tekstil on nüüd veelgi kandvam roll kui enne.

"Vürtsi lisab kindlasti Armeenia rahvuspill duduk, mis annab sellele muusikalisele tervikule veel värvikama vormi," lisas Lemsalu.

Stefanil on tõeliselt hea meel, et lugu "Doomino" on fännide poolt väga hästi vastu võetud.

"Seda on väga hästi näha nii kontsertidel kui ka TikTokist, et lugu tõepoolest paljudele korda läheb. Tahtsime Liisiga teha akustilise versiooni, mis oleks natukene teistsugune. Minu sooviks oli, et seal oleks kindlasti ka mingi Armeenia pill. Eestis õnnestus leida Ruslan, kes tegelikult mängib seda pilli hobi korras. Kuna duduk on väga keeruline pill, siis ma olin väga üllatunud, kui osavalt Ruslan seda mängis. Kuigi duduk on muidu südantlõhestav pill, siis "Doominos" kõlab ta üsna lõbusalt, mis on minu meelest päris huvitav."

Akustilisele versioonile filmiti video botaanikaaias, mille troopiline väljanägemine sobis ideaalselt loo meeleoluga.