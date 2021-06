4. juunil ilmus Manna teine album "I can do anything if I want to". Plaadil teevad külalistena kaasa räppar nublu ja muusik Inger ning teosel kuuleb Mannat liikumas mitmete erinevate žanrite vahel, nende hulgas hiphop, R'n'B, house, hyperpop ja indie.

Manna ise ütleb teise kauamängiva kohta: "See on minu kõige isiklikum projekt. See kajastab minust poolt, mida olen enne muusikasse vaid tilgutanud, aga nüüd keerasin korgi maha ja valasin otse pudelist. Tahan albumiga näidata, mis mu peas toimub. Vaata, mida ma teha suudan. Ma olen nagu vesi. Ma võin kõike teha, kui ma tahan."

Kahepoolne, kahetujuline ja kahekõlaline album valmis koostöös produtsendi Markus Paloga Studio Volgas. Palo, kes on ka varem Mannaga koostööt teinud, produtseeris kõik "I can do anything if I want to" albumi lood.

"Pärast aastal 2019 koos tehtud EP-d saime aru, et stuudios on liiga hea klapp, et seda ka edaspidi mitte ära kasutada," põhjendas Manna valikut teha plaat koostöös ainult ühe produtsendiga. "Markus saab aru, mida ma öelda tahan, mida kuulda tahan."

"Mulle väga meeldib töötada artistidega, kellel on oma nägu, mis on siiras ja ulatub muusikast kaugemale," sõnas Palo. "Albumi peamine motiiv on kindlasti vaimne tervis, kuid minu jaoks räägib see album oma kahe eristuva poolega ka loo artistist ja tema võitlusest iseendaga. Albumi ülesehitus peegeldab loomeprotsessi – kõigepealt peab artist ületama iseenda, et jõuda selleni, mida temast ehk rohkem oodatakse."

Suve jooksul võib Mannat muuhulgas näha esinemas festivalidel Võnge ja Sõru Saund.