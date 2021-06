Tartus Aparaaditehases toimub juunis tänavatoidu ja -muusika nädal

Tiheda paaripäevase festivali asemel on nii toidu- kui muusikaprogramm hajutatud viiele päevale ning põnevaid maitseid ja muusikalisi elamusi jagub igaks päevaks. Nädala fookus on kohalikel toitlustajatel ja muusikutel.

Aparaaditehases tegutsevad restoranid Aparaat, Kolm Tilli, Trikster Tihane tulevad välja eripakkumistega, kohvikud Puhvet, Cruffin ja talujäätisekohvik Külm hoolitsevad magusa eest, tARTu poe asendamatu kaaslane NAPP üllatab näputoidu valikuga ja jookide eest hoolitsevad Sip ning baarid RikiTiki ja Peninuki. Lisaks majalistele lööb igal päeval kaasa ka üks külalistoitlustaja. Külalisteks on Köömen, Keretäis, The Dumpling Truck, Mullika vahvlikäru ja Aloha Bowl Foodtruck. Muusikaline programm on kirju, ulatudes kohalikust Ellerist eksootilise Brasiiliani.

Kogu nädala jooksul muutub terve hoov sumisevaks restoraniks, kus toidu ja muusikaga mõnusalt aega veeta. Ohutuks kulgemiseks, on ürituse ala varustatud desinfitseerimispunktidega ning kõigil osalejatel soovitatakse kanda maske ja hoida distantsi. Avalike ürituste külastatavuse piirangut arvesse võttes jätab korraldaja endale õiguse liigse täituvuse korral inimesi hoovi mitte lubada.