Grete Paial ilmus uus suvine singel "Manna"

"Storyline'i poolest on "Manna" justkui "Johnny Bravo" jätk ehk vol II, mis räägib sellest samast suheterägastikust ja segadusest, enesehävituslikkusest ja hetkeemotsioonide ajendil käikude tegemisest," kirjeldas Paia uut lugu.



"Kahekesi Gevin Niglasega kirjutasime "Manna" - kogu asi tuli üllatavalt kiiresti. Polegi vist siiani ükski laul mul nii lühikese ajaga nii ladusalt valminud. Ilmselt siis oli, millest kirjutada ning mis tahtis välja pääseda. Ega ilmaasjata öelda, et selleks, et laul kedagi üldse kõnetama hakkaks ja kusagile jõuaks, peab seal sees olema

tõde, ausust ja eneseavamist," lisas Paia.

Video osas mainis laulja, et ta pole nii suure tiimi ega eelarvega varem kunagi ühtegi muusikavideot teinud. "Äge oli filmida muusikavideot, kus saime pea kõik algselt planeeritud ideed ellu viia. Lisaks suur kiitus tervele meeskonnale,

tänu kellele sündis võtteplatsil veel mitmeid lennukaid mõtteid edaspidiseks," kommenteeris "Manna" muusikavideo režissöör ja produtsent Sander Allikmäe.