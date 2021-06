Gram-Of-Fun avaldas koostöösingli Saksa artistiga Huebye

Lugu räägib suhte lõpufaasis armastava suhtumise säilitamisest. Loo pealkiri rõhub soovile säilitada hea energia partnerite vahel isegi siis, kui teed lähevad lahku.

Muusika sündis Berliinis Gram-Of-Funi liikme Martin Kuudi ja saksa artisti Thomas Huebner õpingute ristumisel.

Huebye kirjeldab laulu sõnade tagamaid: "Mu peas keris olukord, kus suhe on murdumise äärel ja paar istub koos diivanil, tundes end halvasti sellepärast, kuidas suhe on kulgenud. Oma südameis teavad nad juba, et suhe on lõppemas, aga oma mõtetes sõdivad nad endiselt oma frustratsiooni ja tunnetega, mis neil on teineteise vastu."

Huebye on Saksamaalt pärit muusik, kes on 18. eluaastast peale olnud lummatud muusika kirjutamise protsessist. Õppinud Austraalias laulukirjutamist, tegeleb ta nüüd igapäevaselt muusika kirjutamisega ning oma stiili avastamisega.

Gram-Of-Funi ridades musitseerivad Kristel Aaslaid, Martin "Muudu" Kuut, Kostja Tsõbulevski, Raul Ojamaa, Phil (Dr.PhilGood) Nikolajev ja Jaan Jaago.