Põline bussijuht taastas Ikarus 256 uunikumbussi

Ungaris toodetud Ikaruse buss hakkas Tartu-Antsla liini sõitma 1986. aastal. Viimati vedas see reisijaid 2001. aastal, olles siis läbinud üle miljoni kilomeetri, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Neljapäeval pandi mootor üle pika aja taas tööle. Kogu uuenduskuuri vedas juba kolm vana bussi taastanud põline bussijuht Heino Jaanus.

"See võttis aega üheksa ja pool aastat. Küll projekti käigus oli mingeid teisi tegemisi, sõiduautot tegin ka vahepeal. Oli seisakuid, oli ruumipuudus vahepeal. Vahepeal jäi keevitaja haigeks. Kõik võtab aega," selgitas Jaanus.

Kuigi taastamistööde alguses oli buss vägagi nukras seisus, peeti Ikarust omal ajal ikka kõige paremaks ja mugavamaks bussiks.

"Kunagi ma sõitsin linnaliini, seda nimetati rahvakeeles traktor, too põrises ja mürises kõvasti. Ikarusega oli ikka väga mugav sõita," kirjeldas Jaanus.

Nüüd sai Jaanus üle pika aja reisijatele nostalgilise pileti anda ja nad sõitma viia.

See buss jääb aga sõitmiseks vaid pidulikel puhkudel. Soojal suveilmal konditsioneerita ja kitsas uunikumbussis istuda just eriti pikalt ei jaksa.

"Tuleb vana aeg meelde. Aga ei saa ikka võrrelda praeguse aja bussidega, siin on müra rohkem, praegused bussid on mugavamad ja vaiksemad," rääkis endine bussijuht Hennik. "See tuletab vana aega meelde, enne olid ju kõik sellised. See oli kõige parem buss sellel ajal. Aeg läheb edasi, ei taha vast enam keegi neid busse tagasi," lisas ta.

Uuestisünni läbi teinud sõiduk jääb Eesti Rahva Muuseumi (ERM) ette kõigile uudistamiseks selle nädala lõpuni.