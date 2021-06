Kristina Herodes: moemaailmas on lõhkenud elurõõmupomm

Arteri moeajakirjanik Kristina Herodes tõdes, et sel suvel on moes erksad värvid ja kirjud mustrid.

"Üks selline elurõõmupomm on lõhkenud. On hästi palju värve ja mustreid," rääkis Herodes "Terevisioonis", lisades, et kui vahepeal oli moes pigem tagasihoidlik ja rafineeritud stiil, siis nüüd võib süümepiinu tundmata julge rõivavalikuga eputada.

"Ekspressiivset enesenäitamist ja sellest rõõmutundmist on hästi palju," sõnas Herodes, märkides, et julgeid värve ei pea katsetama vaid rõivavalikus, vaid ka meik võib ekstravagantsem olla.

Kuigi koroonapandeemia tõttu on inimesed pikalt kodus istunud ja seetõttu dressidega sõbraks saanud, tasuks Herodese sõnul sel suvel mugavuse kui prioriteedi kõrvale heita.

"See mugavus, selle võiks küll ära unustada. No milleks seda vaja? Elu on ju igav ja ega efektsed asjad on ka mugavad. Ei ole mõtet arvata, et kui sa paned näiteks nagu minul Aldo Järvsoo suur ja sillerdav seelik, et mul sellega ebamugav on. Üldse ei ole ebamugav. Dressipüksid on vahel isegi ebamugavamad," rääkis ta.

Herodes lisas, et naistel soovitaks ta suveks kappi soetada või sealt üles otsida värvilise kleidi ja jahedamate ilmade tarbeks värvilised sukad. Mehed võiksid Herodese hinnangul jalga panna aga värvilised püksid.