Laulja Billie Eilish avaldas uue loo "Lost Cause", mis kõlab ka tema juulis ilmuval albumil "Happier Than Ever".

16 loost koosnev album ilmub 30. juulil ning lisaks äsja ilmunud loole kõlavad seal ka varem ilmunud "My Future" and "Therefore I Am", kirjutab Pitchfork.

Uuele singlile avaldas Eilish ka enda lavastatud muusikavideo, mis koosneb majapeo kaadritest.