Haapsalus tehakse kummardus Stanislaw Lemi robotite maailmale

12. septembril 1921. aastal sündinud ja 27. märtsil 2006. aastal surnud Poola kirjaniku auks leiab aset hulk üritusi, mis tutvustavad tema loomingulist pärandit.

Tegu on augustisse lükatud Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali fookusprogrammi osaga, mille peakorraldajad on Poola vabariigi suursaatkond ja Adam Mickiewiczi Instituut.

Ürituste keskmes on on Stanislaw Lemi raamat "Robotite muinasjutud" – Hendrik Lindepuu tõlgitud ja kirjastuse Päike ja Pilv välja antud 16 põnevat robotilugu, mille on illustreerinud kaheksa Eesti ja kaheksa Poola kunstnikku. Aasta alguses ilmunud raamatut esitletakse 5. juunil Haapsalu lasteraamatukogus, kus on viimast päeva avatud ka Eesti illustraatorite näitus. Lemi muinasjutte loeb kirjanik ja tõlkija Indrek Koff. Lisaks avatakse promenaadil lasteraamatukogu telk, mis on pühendatud robotite maailmale.

6. juunil kuulutatakse aga Haapsalu raudtee- ja sidemuuseumis välja fantaasiarobotite valmistamise konkursi võitjad ja sellel osalenud 6–14-aastased robootikud tutvustavad oma töid, mis on inspireeritud Stanislaw Lemi muinasjutust "Automateuse sõber". Peaauhind on samanimelise muinasjutu originaalillustratsioon, autoriks Priit Pärn. Konkursil osalejaid sõidutab Stanislaw Lemile pühendatud ulmerong. Konkursi korraldas innovatsioonikeskus Innokas ja selle patroon on Poola Vabariigi suursaadik Grzegorz Kozlowski.

Viimast päeva on Haapsalu raudtee- ja sidemuuseumis võimalik vaadata ka "Robotite muinasjutte" illustreerinud Poola kunstnike näitust, mida tutvustavad kuraator Magdalena Klos-Podsiadlo ja kujundaja Lech Rowinski.

Kõik üritused on tasuta.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub tänavu 13.–15. augustini Haapsalu kultuurikeskuses, kus muuhulgas linastuvad Stanislaw Lemi teoste järgi valminud filmid ja toimub Ööülikooli loeng "Navigaator Stanislaw. Taruteadvuse kosmoserändude päevikud: otse silmapiirini ja siis vasakule", lektoriteks Jaak Tomberg ja Andrus Laansalu.

Stanislaw Lemi teaduslik-fantastilisi teoseid on tõlgitud 49 keelde ja müüdud 40 miljonit eksemplari. Poolas on 2021. aasta kuulutatud Lemi aastaks.