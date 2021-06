KiROT avaldas koostöös Sammalhabemega uue loo "Peace"

Mõned kuud tagasi roki sugemetega träki "Viimane" avaldanud KiROT lubas, et koostöö Sammalhabemega jätkub ja nii ka läks. Sammalhabeme produktsioon on taas täiustamas KiROTi emotsionaalseid riime.

"Me üritame pidevalt kellegi heameeleks midagi teha ja see on ka üks emotsioonidest, mis mind seda lugu kirjutama pani," lausus artist. "Eks ma olen ise ka paras people pleaser olnud ja ei ole osanud vahepeal õigetel momentidel elus "ei" öelda."

KiROT tunnistab, et viimase aasta jooksul põles ta mentaalselt peaaegu läbi ja peas hakkas küpsema põgenemisplaan: "Mõtlesin pidevalt ära minemise peale – et põhimõtteliselt pakid asjad kokku ja alustad kuskil mujal uuesti. Selle kõige keskel on keeruline inimestega lähedane olla ja see paneb endasse tõmbuma."

Loole valmis ka muusikavideo: