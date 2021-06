"Kena vaikne kohake 2" on USA-s viimase aja edukaim film

Film pidi esialgu kinodesse jõudma juba 2020. aasta märtsis ja siis eeldati, et film teenib esimese nädalavahetusega 55 miljonit dollarit. Koroonaviiruse leviku tõttu olid aga kinod kinni ja filmi esilinastus lükati edasi, kirjutab Reuters.

"Kena vaikne kohake 2" on peaaegu sama edukas, kui filmi esimene osa, mis linastus 2018. aastal ja teenis esimese nädalavahetusega kassatulu 50 miljonit dollarit.

"See on suurepärane tulemus. Ühe õudusfilmi järje kohta on see kõvasti üle keskmise. Filmi kassatulu oleks olnud 60 miljonit dollarit, kui kõik USA kinod juba lahti oleksid," sõnas Franchise Entertainment Researchi juht David A. Gross.

Filmis teevad kaasa Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe jpt ning see jutustab loo perekonnast, kes peab elama täielikus vaikuses.