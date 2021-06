Coachella festival saab aprillis pärast kaheaastast pausi taas toimuda

2001. aastast hoo sisse saanud muusika- ja kunstifestival on üks maailma suurimaid ning kahe nädalavahetuse jooksul naudivad festivali melu Los Angeleses pool miljonit inimest, kirjutab Reuters.

Eelmisel aastal jäeti festival koroonapandeemia tõttu ära lootuses, et 2021. aasta oktoobris saab üritus siiski toimuda. Peagi oli aga selge, et seegi pole võimalik, sest koroonaviirus levis endiselt kiirelt.

Nüüd on aga nii USA-s kui ka mujal maailmas paljud vaktsineeritud ja haigestunute arv on langustrendis, mistõttu usuvad korraldajad, et 2022. aastal saab festivalile koguneda küll.

Festival toimub 15.–17. aprill ja 22.–24. aprill. Esinejate nimekiri ei ole veel avalik, kuid on võimalik, et lavale astuvad mitmed esinejad, kes pidid seda tegema 2020. aastal. Nende seas on näiteks Frank Ocean, Rage Against the Machine ja Travis Scott.