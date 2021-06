Aasta küla 2021: anna hääl oma lemmikkülale

Oma hääle saab lemmikküla poolt anda aadressil aastakula.err.ee. Abiks on külade endi loodud videoklipid, mida saab näha nii erilehel kui ka igal hommikul "Terevisioonis".

Aasta küla selgub hindamiskomisjoni töö ja rahvahääletuse tulemuse põhjal 18. juunil, mil just sellest külast läheb eetrisse hooaja viimane "Terevisioon".

"Terevisiooni" saatejuhi Reimo Sildvee sõnul ootab telemeeskond huviga, milline küla osutub seekordseks võitjaks ja kellele õnnestub külla minna. "Neid külasaateid on alati olnud väga põnev teha ja ka vaatajatele on nad alati meeldinud," sõnas ta.

Kodukandi juhatuse liige Krista Habakukk ütles, et jätkuvalt on oluline külade koostöö ja oskus uute olukordadega kohaneda. "Kõik kandidaadid toovad esile, et neil on uusi elanikke, kes on juba leidnud kontakti kogukonnaga ja asunud kaasa lööma küla arendustegevustes. Samuti on rõõm näha, et lisaks külade enda aktiivsusele on kasvanud ka omavalitsuste tugi ja tunnustus tegijatele. See kõik loob eeldused, et Eestimaa külad elavad ja elamist maal väärtustatakse üha enam," kõneles Habakukk. Tema sõnul ongi oluline rõhutada, et külad, kus muutusi võimalustena nähakse, ei pea kartma hääbumist või ääremaastumist. Just sellistesse küladesse soovitakse luua oma kodu ja arendada ettevõtlust.

Eesti Külaliikumine Kodukant korraldab aasta küla valimist juba üheksandat korda. Valimine toimub üle aasta ning iga maakond esitab tiitlile kandideerima oma maakonna aasta küla. Seekordsete kandidaatide seas on nii külasid, külade gruppe kui ka alevikke. Väikseimas kandidaatkülas on elanikke 21, suurimas üle 500. Eelmisel korral pälvis Eestimaa aasta küla tiitli Lüübnitsa küla Võru maakonnas Setomaal.