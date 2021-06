Juulis ilmub John Mayeri kaheksas stuudioalbum

Mayer postitas Twitterisse uue albumi 80ndate stiilis kaanepildi ning lisas juurde nime "Sob Rock" ja ilmumiskuupäeva 16. juuli.

"Sob Rock" ilmub neli aastat pärast tema viimast albumit, 2017. aastal avaldatud "The Search For Everything", mis käsitles lahkuminekuteemasid.

Uue albumi tulekut kinnitas Mayer märtsis, kui ütles, et tema uus sooloalbum on valmis ning peagi on ilmumas ka singel. "Album on salvestatud, miksitud ja masterdatud," rääkis Mayer TikToki videos. "Ma olen lihtsalt vabalt võtnud ja seda viimastel kuudel oma sõpradega jaganud."