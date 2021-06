Taylor Swift mängib David O. Russelli järgmises filmis

Detaile filmi kohta hoitakse hetkel saladuskatte all ning filmi nime ega sisu pole avaldatud. Küll aga on kinnitatud, et film valmib Russelli enda kirjutatud stsenaariumi järgi, vahendas Variety.

See on Swifti esimene roll pärast 2019. aasta muusikalifilmi "Cats", kuhu ta aitas ka muusikat luua. Lisaks on ta mänginud menufilmis "Valentine's Day" koos Jessica Alba, Jessica Bieli, Bradley Cooperi ja Taylor Lautneriga.