Luisa Rõivas ja räppar Säm avaldasid ühise singli

Luisa Rõivas ja räppar Säm (kodanikunimega Sam Schmidt) avaldasid ühise loo "Õnn on, et leidsin".

Luisa meelest on Sämi puhul tegemist väga andeka noore räppariga. "Usun, et tal on suur tulevik sel alal. Tahtsin kindlasti loosse räpparit, kes oleks meloodiline ja tundub, et leidsin parima lahenduse," ütles ta.

Uue loo "Õnn on, et leidsin" kirjutas Luisa koos muusikute Peter Põdra, Allan Kasuki ning räppar Sämiga.

Luisa ja Säm plaanivad loole ka muusikavideot, kuid selleks tuleb veidi oodata, et Sämi kaitseväeteenistus läbi saaks.