Robin Juhkental: muusika on minu jaoks tagaplaanile jäänud

Robin Juhkental tõdes, et kuna hetkel on ta elus ka nii palju muid väljundeid, on muusika tema jaoks tagaplaanile jäänud.

Juhkental tõdes Raadio 2 saates "Röster", et andis Eesti Laulu võidu järgselt palju intervjuud ning hiljem on neist pigem hoidunud. "Omal ajal sai võib-olla isegi liiga palju intervjuusid antud. Eurovisiooni-aasta võimaldas mul igale väljaandele midagi enda kohta rääkida ja ma olin selline nagu ma olin ehk väga aus ning mingil hetkel tundsin, et need intervjuud ei tulnud mulle väga kasuks. Irooniat ei mõistetud nii nagu oleks võidud," meenutas ta.

"Aga sellest pole midagi hullu. Praegu tunnen, et olen selle tõsiseltvõetavuse ära kaotanud ja see on teadlik valik, et kui keegi näeb mind "pläusti" ajamas, siis võeta seda enam tõsiselt ja saadakse aru, et see peaks olema huumor," lisas ta.

Muusika on Juhkentali elus olnud juba nooruseaegadest, kuid esialgu ta sellest enda ainsat elukutset ei teinud. "Mulle pandi pidevalt pähe, et muusikaga sa midagi teenima ei hakka. Mu isa minu meelest suunas mind insenerihariduse poole," meenutas ta. "Eks see perekondlik eelhäälestus on ikkagi paljude puhul asi, mis määrab." Samas tõdes ta, et kokkuvõttes on kõik läinud loomulikult ning nii jõudis ta siiski TTÜ-st siiski ringiga tee muusikani.

Suur läbimurre oli 2010. aastal ansambli Malcolm Lincolni lauluga "Siren" Eesti Laulu võitmine ja sõit Eurovisioonile. Võistlusel nad poolfinaalist edasi ei pääsenud. "See oli alternatiivne bänd, see polnud mingi top üks bänd. Kui annad kahe kuu jooksul eesti väljaannetele intervjuud ära ja kõik tahavad sinust väikest tükki saada, kuna sa oled Eesti Laulu võitnud, siis jääb ekslik mulje, et oled väga kuum artist," rääkis Juhkental.

"Aga tegemist oli alternatiivse bändiga, me müüsime veidi plaate ja oli väike seltskond toredaid ja truusid inimesi, kes meid kuulas, aga see polnud massikaup. Reaalsus tuli peale, sain sellest aru ja siis tuli natuke elus edasi vaadata. Pärast seda muusika mind ei elatanud, tegin muid asju ka, aga esinetud sai kaks-kolm korda kuus." 2014. aastal läks Malcolm Lincoln laiali ning Juhkental jätkas muuhulgas kollektiiviga Robin Juhkental & The Big Bangers.

Hetkel Raadio 2-s hommikuprogrammi saatejuhina tegev Juhkental tunnistas, et muusika on hetkel tema jaoks tagaplaanile jäänud. "Ma ei tunne, et pean endale midagi tõestama. Kunagi mõtlesin, et muusikaline karjäär on võib-olla ainuke asi, millest saan rahulduse ja ilma selleta ei saa üldse. Aga praegu tunne, et on nii palju muid väljundeid ja asju," rääkis ta.

Uut muusikat kirjutab ta vahetevahel siiski ka praegu. "Olen natuke teelahkmel, et ma ei tea, kas teha elektroonilist muusikat või minna tagasi juurte juurde ja sinna, kui 16-17-aastaselt kirjutasin esimesed lood akustilise kitarriga. Aga mul ei ole tunnet, et ma peaks kiirustama. Ehk varsti saab midagi kuulata."