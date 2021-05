Aasta küla 2021 kandidaat: Nasva alevik

Nasva kaluriküla sündis 19. sajandi algul üle nasvade kulgeva postimaantee äärde ja Saaremaa veerohkeima jõe kallastele. Nasval on mitmekülgne side veega: see külgneb lõunast merega, põhjast Mullutu-Suurlahega ning läbi küla voolab 3,7km pikkune kahtepidi voolav Nasva jõgi.

Nasva peamine tegevusharu on seotud kalanduse ja merendusega ning läbi ajaloo on külal olnud väga tugev kogukondlik tegevus ja ühtekuulumine. Varasemalt oli Nasva jõe kaldal kaks kõrtsi, üks ühel pool, teine teisel pool jõge.

Üle 80 aasta tagasi sai küla kogunemiskohaks Nasva klubi ja on seda siiani. Kuigi elanike arvu kasvuga muudeti küla formaalselt alevikuks, on see rahva südametes siiski säilinud aktiivse ja toimeka kalurikülana. Nasval on väga palju ettevõtteid, kes on lahkelt nõus panustama kogukonna arengusse – töökohti on umbes sama palju kui elanikke. Nasva on kiire arenguga elujõuline kaluriküla, täis positiivseid ja ettevõtlikke inimesi, kes peavad oluliseks meie kultuuripärandi hoidmist ja edasi andmist.