Menusari "Stranger Things" õrritas fänne võttepiltidega

Sarja Twitteri kontol jagatud piltidel on näha tegelasi Hawkinsi kalmistul ning juurde on kirjutatud vihjena, et 4. hooaja filmimine on peaaegu lõpule jõudnud.

"Hawkinsi kalmistul juhtub midagi väga suurt," seisab Twitteri postituses ning see on pannud fännid spekuleerima, kas hooaja lõpus sureb mõni võtmetegelane.

SOMETHING "MASSIVE" IS HAPPENING AT HAWKINS CEMETERY...



NO NEW PHOTOS, COULD BE ONE OF THE LAST SCENES OF THE SEASON. pic.twitter.com/D7Ji0YxU2m