Eurovisioonile elas kaasa 183 miljonit televaatajat

Eurovisiooni finaali vaatas keskmiselt 4 protsenti rohkem vaatajaid kui eelmist, 2019. aastal toimunud võistlust.

"On suur rõõm näha, et publik võttis Eurovisiooni lauluvõistluse pärast aastast pausi vastu nii suurte vaatajanumbritega," ütles tänavu Eurovisiooni legendaarse tegevjuhi Jon Ola Sandi välja vahetanud Martin Österdahl. "Oleme väga uhked, et saime miljoneid kokku tuua ajal, kui peame olema eraldi. Üle ootuste positiivne tagasiside ning Maneskini ja paljude teiste artistide edu sel aastal näitab, et 65. aastapäeva tähistava Eurovisiooni mõju on suurem kui kunagi varem."

Eriliselt kõrged vaatajanumbrid olid just noorte seas. 15-24-aastaste hulgas tõusid vaatajanumbrid seitse protsenti võrreldes 2019. aastaga ning 52,8 protsenti võistluse ajal televiisorit vaadanud noori vaatas just Eurovisiooni.

Palju jälgiti lauluvõistlust ka veebi teel. 50,6 miljonit vaatajat 234 riigist elas oma lemmikutele kaasa Eurovisiooni Youtube'i kanalil, mis on 18 protsenti rohkem kui 2019. aastal. Veebi teel vaatajatest 71 protsenti olid 18-34-aastased.

Suuri vaatajanumbreid nägi ka tänavuses võiduriigis Itaalias, kus võistlust jälgis suurim arv televaatajaid pärast Itaalia Eurovisioonile naasmist 2011. aastal.