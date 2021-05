Raadio 2 tähistab suve muusika ja värskete eetrihäältega

Raadio 2 suvekavas leiab muusikat igale maitsele. Omanimelise muusikasaatega naaseb sel suvel R2 ridadesse Mihkel Raud, värskeid muusikasoovitusi jagab lauljatar Maian ja R2 saatejuhid saavad ülesandeks täita tund aega oma lemmikbändi muusikaga.



Suvised nädalavahetused saavad R2-s hoo sisse koos Anu Saagimiga, kelle jutusaade äratab üles ka kõige unisemad kuulajad. Laupäeva lisandub ka täiesti uus saade "Ping pong", mis paneb vastamisi kaks tuntud muusikut, kelle omavahelist muusikapõrgatamist saavad jälgida ka kuulajad. Kokku saavad erinevad maitsed ja kogemused. Avasaade viib sel laupäeval kokku Hendrik Sal-Saller ja Heleza, muusikalist pingpongi hakkavad tulevastel nädalatel mängima Indrek Vaheoja ja Inga, Ewert Sundja ja Reet Linna, Tanel Padar ja Maian, Anne Veski ja Gameboy Tetris.



Koos muusikaelu elavnemisega käivitub ka R2 festivalisuvi. R2 plaanib sel suvel jõuda nii Elvasse kui ka Põlvasse, Orissaarest rääkimata ja tuua kuulajateni I Land Soundi, Hip-Hop festivali ja Intsikurmu meeleolud. Kolmel suveõhtul korraldab R2 aga koos NOEP-iga raadiomaja katusele live-ülekande, kus päikeseloojangu saatel kõlab vaid parim muusika.



Räpihuvilistele mõeldes on R2 loonud kaasaskantava veebiraadio r2p.ee, kus saab läbi suve 24/7 kuulata parimat kodumaist räpimuusikat.



Raadio 2 suvekava



"R2 Suvepäev"

Pille-Riin Karro

E-N kl 12-14

Kulge randa või heinamaale koos parima muusikaga! Suve kuumima pleilisti toob sinuni Pille-Riin Karro.



"Lemmikbändi saade"

T kl 20

Ilmselt on sul neid lemmikbände mitu, aga siia saatesse võid kaasa võtta ainult ühe – sellise ülesande saavad sel suvel Raadio 2 erinevad saatejuhid.



"Öömaja"

Üllar Siir, Andres Alev, Renno Paat, Indrek Alev

T kl 21 üle nädala

Vinüülihullude punt nimega "Öömaja" valib obskuurseid ja rariteetseid palu oma laiast plaadikogust. Kõlab folk, psych folk, dub, reggae, yacht rock, balearic, afro, gospel, soul, soca, new wave, leftfield, jaapani pop, jazz, experimental.

"Balearic pop-up"

Erki Pruul

N kl 21 üle nädala

"Balearic pop-up" on suvise muusika erisaade, kus kuuleb legendaarsest Vahemere saarestikust inspireeritud stiili parimaid palasid. Balearic klassikutest kuni materjalini, mis on nii uus, et jõuab raadioeetrisse esmakordselt. Põhiline, et oleks tšill.



"Tour de kultuur"

Kaisa Potisepp

R kl 14

Kaisa Potisepp kutsub kultuurijanuseid kuulajaid saama elamusi üle Eesti.



"Kanakott"

Mattias Naan, Kristjan Oden, Kadri-Maria Mitt

R kl 16-18

Meid ümbritsev maailm kanakotist vaadatuna. Stuudios on kaks saatejuhti ja üks naissaatejuht.

"Laupäeva hommik Anu Saagimiga"

L kl 10

Avameelne ja humoorikas vestlussaade elulistel teemadel Eesti skandaalseima saatejuhiga.



"Ping pong"

L kl 12

Suurim rõõm on jagatud rõõm ja suurim rõõm muusikast on jagatud muusika. Tuntud muusikud põrgatavad üksteisele lugusid.



"Puhkus Maianiga"

L kl 15

Seila muusikalainel ja võta kerge paus argielust. Siit-sealt maailma pealt head ja paremat kraami, mis Maianile kõrvu on jäänud või mis ta viimasel hetkel enne saadet avastanud on.



"Mihkel Raud"

L kl 17

Pärast pikki aastaid eemalolekut on Raadio 2 pikaaegne saatejuht Mihkel Raud tagasi! Ta mängib oma lemmikmuusikat ja uusi leide.



"Suvemix"

L kl 18

Suveõhtu muusikavalik tuntud plaadikeerutajatelt.



"Tereheadaega!"

Erik Morna

P kl 14

R2 minisarjas uurib Erik Morna, kuidas liituda tuntud bändiga ja kuidas sealt jalga lasta (või kinga saada).



"NOËP @Rooftop"

Naudi NOËPi DJ-setti kolmel sumedal suveõhtul raadiomaja katusel. Raadio näitab ka pilti.



Kuulajate soovil kordussaated:



"Muusika nõudlikule maitsele"*

Vaiko Eplik

P kl 11 (alates 13. juunist)

Koroona-aegne isolatsioon võimaldas meil paljudel tegeleda asjadega, mis seni ajapuudusel unarusse jäänud. Melomaan Vaiko Eplik võttis ette koduse muusikakogu inventuuri ja korrastamise, mille käigus sõelale jäänud eesti muusika pärlid ta suve jooksul Raadio 2 kuulajatele ette mängib.



"Tetris"*

P kl 13

Pavel Pi ja Roma Pi

Uus ja vana vene ning post-ENSV muusika. Vana hea idanaabrite kvaliteet – kui ei tööta, pane raadiole üks pauk kirja ja küll siis uuesti edasi funkab.