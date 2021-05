Mats Kuuskemaa: tihti Eestit ei hinnata ja selleks on vaja välismaal ära käia

Jüri Kuuskemaa rääkis, et noorim poeg Mats on temale kõige sarnasemalt välja kukkunud. "Mats tuli ilmale siis, kui olin 45-aastane ja mind peeti nii mõnigi kord tema vanaisaks, mis mind toona natuke pahandas," rääkis Jüri Kuuskemaa. "Mats hakkas, nagu minagi, noorelt lugema, luges väga palju ja oli iseseisev. Ta puutus palju kokku meie ja vanaema tuttavatega, kelle hulgas oli kunstnikke ja intelligentseid inimesi ja tema areng toimus kiiremini kui mõnel teisel temaealisel. Arvasin juba siis, kui ta oli 3-aastane, et temast võib saada diplomaat."

Mats Kuuskemaa meenutas, et huvi välismaailma vastu tekkis tal tõepoolest väga varakult. "8-aastaselt hakkasin ajalehti lugema ja poliitika hakkas huvitama. Võib-olla just sellepärast, et vanematel oli hästi aktiivne sotsiaalelu, neil oli palju sõpru välismaalt, diplomaate ja väliseestlasi, kes rääkisid alati hästi palju huvitavatel teemadel," rääkis Mats Kuuskemaa ja lisas, et tihti oli ta endast palju vanemate inimestega koos rohkem kui omaealistega.

"Mulle meeldis geograafia ja ajalugu ning selleks ajaks avastasin ka, et Eesti on mu jaoks provintslik või väike. Kui muidu lugesin eesti ajakirjandust, siis üks hetk hakkasin lugema briti ajalehti ja kuulama inglise keelt, et ma rohkem õpiksin. Ja isa tõi reisidelt huvitavaid asju kaasa. Tihtipeale oli see, et ei tohtinud kuskile valesti istuda ja astuda, sest kõik asjad olid 200 aastat vanad," muigas Mats Kuuskemaa.

Jüri Kuuskemaa tõdes, et pojal on üllatav kokkulangevus tema enda elulooga. "Minu ema õpetas mind 5-aastaselt lugema -- hakkasin lugema reisikirju, geograafiat ja ajalugu. 10-aastaselt olin sukeldunud samadesse valdkondadesse nagu Mats," meenutas ta.

Isa ja poeg nõustusid, et noor inimene võiks igal juhul mingil hetkel viivuks kodumaa tolmu jalgelt pühkida ning minna teisi riike ja kultuure avastama. "Arvan, et see on hästi loomulik, et paljudel elualadel, eriti kui oled noor, tundub Eesti hästi väike ja piiratud. Ma arvan, et Eestit ei hinnata ja sellepärast ongi vaja välismaale minna," rääkis Mats Kuuskemaa, lisades, et minekut ja tulekut ei tohiks üle mõelda ning kindlasti tuleks sidet kodumaaga hoida. "Planeeri endale midagi head ja endale sobivat ning hoia Eestiga ühendust. Olen kokku olnud ära üheksa ja pool aastat, aga tegin alati vahepeal reise Eestisse, hoidsin sõprade ja perega ühendust. Kui seda investeeringut ei tee, pole kuskile pärast tagasi tulla."