Aasta küla 2021 kandidaat: Luhamaa nulga külad

Luhamaa nulga moodustavad ajaloolise Riia-Pihkva kivitee ääres asuvad 17 küla.

Praegu on jäänud see Seto kultuuriruumi saareke omaette ülejäänud Setomaast – ühel pool Eesti-Vene kontrolljoon, teisel luterlik Võrumaa. XX sajandi algusaastetel jõudis Setomaale arvukalt rahvaluulekogujaid, kellest mitmed on märkinud, et Luhamaa elanikud paistavad muu Setomaaga võrrelde silma arenenuma eluviisi ja ärksama mõtlemise poolest.

Tugev kogukondlik ühtehoidmine, kodanikuaktiivsus ja arvukad koostegemised iseloomustavad Luhamaa inimesi. Viimased 15 aastat on külaelu vedanud MTÜ Luhamaa Külaselts.

Kogukonna algatusel on nimesiltidega tähistatud kõik nulga külad, rajatud esinduslik külaplats, kuhu selle aasta sügiseks valmib uus külamaja. Külamaja ehitamine sai teoks tänu külaseltsi aastatepikkusele järjekindlale asjaajamisele ja Setomaa omavalitsuse rahalisele toele.

Möödunud aastasse jääb Luhamaa õigeusu kiriku välisvoodri vahetamine ja välisvalgustuse paigaldamine, mis tehti suuresti kogutud annetuste ja ühiskondliku tööga.

Uue algatusena on ette võetud Luhamaa pritsimaja projekteerimine.