50 aastat tagasi kõlas raadioeetris esmakordselt välispoliitikasaade "Maailm täna"

Raadioleht kirjutas maikuus 50 aastat tagasi, et "uues välispoliitika saates antakse 15 minuti jooksul ülevaade antud päeva tähtsamatest välisuudistest ja pajatatakse sellest, millest kirjutavad keskajalehed ja välisajalehed ja kuuldakse kommentaari."

Esimene "Maailm täna" läks eetrisse 31. mail 1971 kell 18.00. Saate toimetaja oli informatsiooni toimetuse juht Albert Käär, kes ühtlasi kommenteeris ka politsei ja meeleavaldajate kokkupõrkeid USA sõjaväebaaside pärast Jaapanis Okinawal. Uudiseid tõlkisid ja kirjutasid esimestel aastatel Endel Romot ja Silvia Kalpus. Uudiseid lugesid esimeses saates diktorid Marite Kallasma ja Leo Känd. "Saade oligi alguses uudiste ettelugemine koos paari kommentaariga, mida tegid Albert Käär, Vambola Põder, Gabriel Hazak, Tiit Made, Vello Ladva jt," rääkis Mall Mälberg, kes ise oli üks esimesi "Maailm täna" saatejuhte-toimetajaid.

Laupäeval. 5. juunil teeb Vikerraadio ajaloosaade "Eesti lugu" erisaate, mis on osa iseseisvuse taastamise sarjast. "Eesti loo" ja "Maailm täna" omaaegse saatejuhi Piret Kriivani sõnul oli välispoliitikasaatel suur roll selles, et kuulaja maailmapilt oli laiem kui "müürist müürini".

Saates meenutavad rahvusvahelise elu sündmuste kajastamist Nõukogude võimu aastatel Ago Vilo, Mall Mälberg ja Harri Tiido. Juttu tuleb ka sellest, kuidas toona hangiti informatsiooni välismaailma kohta ja kuidas püüti kuulajatele tõest infot edastada.

Ago Vilo meenutab kunagisi saate tegemisi: "See oli algusest peale nii, et tekst tuli pärast rääkimist üle anda, kas siis komitee juhatajale või raadio juhatajale või siis toimetuse juhatajale. Paber pidi maha jääma."

Mall Mälberg: "Mingil hetkel hakkasime me kasutama sõna väidetavalt, mis andis kuulajale vihje, et asjad olid hoopis teistpidi."

Harri Tiido: "Kui Nõukogude Liit lagunes, kui mindi otse-eetrisse, siis hakkas peaaegu et igav - võis kõigest rääkida! Varem oli ikka nii, et sa pidid mõtlema, kuidas see kõlab."

Saates saab kuulda sellest, missugune kommentaar keelati ära raadio staažikaimal väliskommentaatoril Ago Vilol, kuidas lõppes Vambola Põdra suhtlemine raadiokuulajatega, missugune varuplaan oli Harri Tiidol ja Peep Kalal 19. augusti hommikul saate edastamiseks kuulajatele, mis tunne valdas Mall Mälbergi kuuldes augustiputšist Eestist eemal.

50 aasta vältel on "Maailm täna" teemasid kuulajatele vahendanud väga erinevad saatejuhid.

Aastatel 1971-1992 oli välisinfotoimetuse uudiste ja kommentaaride saade kavas igal argipäeva õhtul ja paari aasta vältel ka varahommikul kell 5.45. Välispoliitika saate eetriaeg sõltus "Ameerika häälest". Iseseisvuse taastamise aegu kommenteerisid välispoliitikat Vambola Põder, Gabriel Hazak, Jüri Raudsepp, Tiit Made, Harri Tiido, Peeter Kaldre, Sulev Hallik, Raul Mälk, Aadu Hiietamm, Tõnis Avikson, Juhan Hindov jt. Saatejuhid olid Mall Mälberg, Piret Kriivan, Marit Pukk, Kai Vare jt. Välisriikidest tegid kaastööd Marika Villa, Vladimir-Georg Karassev-Orgusaar, Marika Urb, Ilmar Mikiver, Samuel Lazikin jt

1998. aastast oli "Maailm täna" Vikerraadio kavas kell 10.00. Vastutav toimetaja oli Piret Kriivan, saatejuhid Hillar Nahkmann, Heiki Suurkask, Sulev Hallik ja Erkki Bahosvki. Välisriikidest tegid kaastööd Ülle Toode, Hipe Tarvel- Hartwig, Anu Kaupmees, Rain Kooli, Piret Kooli, Sigrid Kaasik-Krogerus, Neeme Raud, Sirje Lefebvre, Hannes Hanso, Madis Hint, Marko Saaret, Veiko Spolitis jt

2013. aasta sügisest on "Maailm täna" Vikerraadio kavas esmaspäevast reedeni Vikerhommikus. Saates räägivad teiste maade ja rahvaste elust ja olust, sündmustest laias maailmas Martti Kalda, Epp Ehand, Jüri Nikolajev, Reet Weidebaum, Margitta Otsmaa, Rain Kooli, Leslie Leino, Erle Loonurm jt.