Islandi eurolalulja palub fännidelt abi uue muusikavideo tegemisel

Freyr kirjutas Twitters, et fännid võivad saata näiteks videoid sellest, kuidas nad loo "10 Years" järgi tantsivad, kuidas Daði og Gagnamagniði kampsunit kannavad või hoopiski kunstitöödest. Saabunud videodest paneb Freyr kokku uue muusikavideo.

Videosid saab esitada siin, esitamistähtaega pole Freyr veel paika pannud.

Loo "10 Years" muusikavideo avaldas bänd ka märtsis ning see oli inspireeritud "Koletismuundujate" ja "Käpapatrulli" tegelastelt.

I want to make a video for 10 years with you! Can you send me some videos? Videos of you dancing the 10 Years dance, fan art, 10 Years instagram filter, my hologram performance from https://t.co/Sq3LW4zCeC, you in a sweater or anything else!



