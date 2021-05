Sepo Seemanile pühendatud teemaõhtu raames jõuab eetrisse uus portreesaade

Teemaõhtu saatekava:

"Agnes" I osa (2006) kell 19.30

Mihkel Ulmani komöödia naiselikkusest Pärnu teater Endla esituses. Mis juhtub, kui kaks tavalist Eesti meest hakkavad ebanaiselikust Agnesest oma iseäralike vahenditega vormima sulnist eevatütart? Millist naist hindab mees kõrgelt? Millisena on naine iseenda jaoks täiuslik? Milliseks kujundab naiste ühiskond ja selles kehtivad väärtushinnangud? Kas ja kuidas on naiselikkus mõõdetav ja väärtustatav? Milline on naiselik naine?

"Agnes" II osa (2006) kell 20.25

Lavastaja Enn Keerd, kunstnik Leen Võrno, muusikaline kujundus Feliks Kütt. Osades Ireen Kennik, Sepo Seeman, Lauri-Kare Laos ja Enn Keerd. Režissöör Toivo Kõster.

"Kuldne 3" (1998) kell 21.25

"Kuldne Trio" oma eheduses – Mihkel Smeljanski, Jüri Vlassov ja Sepo Seeman. Režissöör Merike Veskus.

"Sepo 50" (2021) kell 21.40

Anu Välba räägib Sepo Seemaniga tema viimase 50 aasta tegemistest. Režissöör Rene Vilbre.

"Oh valu ja vaev. Kuldne Trio" (2001) kell 22.10

Meelelahutuslik programm Kuldse Trioga. Lavastaja Eero Spriit, režissöör Kalev Lepik, toimetaja Reet Linna.

"Pärast eesriide langemist. Sepo Seeman" (1997) kell 22.30

Saatekülaline on Pärnu teatri Endla noor näitleja Sepo Seeman. Saatejuhid Gerda Kordemets ja Allan Noormets.

"Teater laulab: ansambel Ljepaja" (1995) kell 23.00

Laulab Pärnu teatri "Endla" ansambel koosseisus Margus Oopkaup, Peeter Kaljumäe ja Sepo Seeman. Režissöör Kalev Lepik, operaator Robert Vood, toimetaja Anne Tuuling.

"Kuldne Trio. Hõbepulm" (2000) kell 23.10

25 aastat koos! Salvestus ansambli avalikult kontserdilt Tallinna Lauluväljakul 8. juunil 1999. aastal. Laval on Mihkel Smeljanski, Jüri Vlassov, Sepo Seeman ja ans Kala, Bläck Rokit alias Peeter Oja, Rumal Noorkuu, Terminaator ning Jaagup Kreem.