Neon Letters avaldas topeltsingli

Neon Letters ehk Facelift Deeri endine basskitarrist Aap-Eerik Lai ja seni veel tundmatu lauluhääl Johanna Pirrus kohtusid juba 2020. aasta lõpus, kui Aap-Eerik soovis oma muusikalise nägemuse täiustamiseks leida naisvokaali. Ühiste tutvuste kaudu tuli Johanna proovikatsele ja laulja oligi otsustatud. Aap-Eeriku biit, bass ja synth loovad Neon Lettersi 80ndatest inspireeritud stseenid, mille narratiivi kannab edasi Johanna hääl.

"Eks kogu meie omavaheline muusika kirjutamise protsess on käinud üle neti, mis on olnud omamoodi kogemus. Minule see omaette arvuti taga nokitsemine tegelikult meeldib. Koos tehes saab aga muusikasse endast rohkem anda kui üksi. Saame mõtteid vahetada ja on veidi lihtsam. Klapp on meil hea, muusikamaitse ühtib, iga loo puhul arutame, mis võiks või peaks sõnum olema," sõnas Lai.

Varasemalt on Neon Letters välja andnud ka teise topeltsingli: "Hold You Down" ning "Cold Tonight".