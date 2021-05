Kolga kooli korraldatud kuuldemängufestival meelitas osalema 400 inimest

Kolga koolis sündis mõte korraldada sel aasta kuuldemängufestivali. Huvi festivali on suur ning end pani kirja 54 truppi, kus on kokku 400 inimest.

Festivali peakorraldaja ja Kolga kooli huvijuht Liina Taltsi sõnas, et mõte kuuldemängufestivali korraldamiseks tuli koroonapandeemiast inspireerituna. Tundus kurb panna näiteringilapsi olukorda, kus nad etenduste nimel suurt tööd teevad, teadamata, kas nende töö vili üldse lavale jõuab või ei.

"Siis tekkiski mõte, et prooviks mitte kohale minna, vaid oleks heliliselt kohal ja võiks teha kuuldemänge. Tekkis ka mõte, et teeks natuke suuremalt ja teeks üle-eestilise festivali," rääkis Talts "Vikerhommikus".

Osalejate seas on nii kooli- kui ka harrastusteatreid, aga ka üksiküritajaid ning kuuldemänge ulatub seinast seina. Neist parimad kuulutab neljaliikmeline žürii, kuhu kuuluvad Tambet Tuisk, Tiina Vilu, Jakob Rosin ja Andres Noormets, välja juuni alguses.

"Me saime palju tõeliselt toredat tagasisidet. Inimesed olid nii rõõmsad ja õnnelikud, et nad üldse said midagi teha," sõnas Talts.