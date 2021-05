Anu Saagim alustab R2-s uue saatega: esimeses osas räägime, miks Eesti mehed nii mökud on

Suve jooksul jõuab Saagimiga vestlema mitmeid erinevaid külalisi. Esimeses saates saavad sõna Arbo Tammiksaar ja Liina Pulges.

"Eestis on sellised pisut ärahellitatud mehed ja paljud Eesti naised leiavad ju välismaalt endale mehed. Ka ma ise olen kolm korda abielus olnud ja alati välismaa mehega," rääkis Saagim ERR-ile. "Meil ongi teemaks see, miks Eesti mehed on nii mökud ja me jõudsime tüdrukutega arutades tõdemuseni, et me ise kasvatame neid sellisteks."

Kuna nii Tammiksaare kui ka Pulgese peres kasvavad pojad, arutletaksegi üheskoos, mida peaksid eestlased kasvatuses teistmoodi tegema, et poistest sirguksid head mehed.

Avameelselt räägitakse aga mitmetel teistel teemadelgi ning juttu tuleb ka suhetest. Saadet kutsus Saagimit tegema Carola Madis, kellega koos Saagim varem mitmeid projekte on teinud.

"Mina, kes ma olin juba võtnud veidi šampanjat, ütlen siis alati yes yes yes. Kuigi ma pärast mõtlesin, et, Anu, äkki on too much, sest ma teen tõesti miljonit asja ja suvi on ka ees. Aga praegu on midagi justkui paisu tagant välja pääsenud, kõik teevad kõike ja kuidagi energiat on palju, nii et siis mõtlesingi, et kes siis veel, kui mitte mina," sõnas Saagim, lisades, et tunneb end raadiosaadet tehes kui kala vees.

"Laupäeva hommik Anu Saagimiga" on Raadio 2 eetris alates 5. juunist laupäeviti kell 10.