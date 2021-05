Sarja "Seks ja linn" uutes osades teeb kaasa ka Chris Noth

"Mul on hea meel Chrisiga taas koos töötada. Kuidas me üldse saaksime sarja ilma Mr Bigita teha?" vahendas CNN sarja produtsendi Michael Patrick Kingi öeldut.

Mr Big oli nii sarjas kui ka sellele järgnenud filmides Carrie (Sarah Jessica Parker) kavaler ning lõpuks nad ka abiellusid.

Sarja reboot "And Just Like That" koosneb kümnest poole tunni pikkusest episoodist, kus tuuakse vaatajateni lood sellest, mis on saanud Carriest (Sarah Jessica Parker), Mirandast (Cynthia Nixon) ja Charlottest (Kristin Davis). Samanthat kehastanud Kim Cattrall sarjas kaasa ei tee.

Sarja võtetega alustatakse sel suvel New Yorgis.