"Ajujahi" võitnud ettevõtte Münt juht: vähem kui maailma vallutamisega me ei rahuldu

Edukas firmas on kokku vaid neli keskkooliõpilast. "Kui tuli idee, siis võtsime klassiõega lennunimekirja ette - me teadsime, et saame õpilasfirmat teha ainult enda lennukaaslastega. Nii võtsime kaks kõige arukamat poissi, kes silma jäid. Me tegelikult üldse ei tundnud neid, aga tänaseks oleme kujunenud perekonnaks," rääkis Berg "Terevisioonis".

See, et paljud noored juba nii varakult ärimaailma sukelduvad, seisneb Bergi arvates uudishimus. "Meie kasuks mängib see, et me tunnistame, et me ei tea palju ja meil pole 20 aastat kogemust äris, aga meil on kirg ja me nii armastame seda, mida teeme ja me tahame õppida. Ma arvan, et see ongi edukuse valem," sõnas Berg.

"Paljud targad ja meist vanemad inimesed on öelnud, et kui ei eksi, siis ei õpi ka," rääkis ta. "Pigem tee kohe valesti, eksi ja nii omandad oskuse kiirelt asju ümber teha."

Ajujahi võiduga kaasnes ka 30 000 euro suurune võiduraha. "Me investeerime selle oma uude platvormi, et muuta kliendi kasutajakogemust veelgi paremaks," selgitas Berg.

Berg ennustab firmale mitmekümneaastast tulevikku ning kinnitas, et ideid on neil veel mitmeid. "Vähem kui maailma vallutamisega me ei rahuldu," lausus ta.