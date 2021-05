Noëp avaldas peagi ilmuva debüütalbumi esiksingli

Muusik ja produtsent Andres Kõpper ehk Noëp andis välja loo "Differences", mis juhatab sisse tema sel aastal ilmuva debüütalbumi, mille kõla on inspireeritud külmast ja pimedast Eesti talvest.

"Lugu "Differences" räägib sellest, kuidas me inimestena kipume keskenduma rohkem negatiivsetele külgedele, ja seda nii isiklikes suhetes kui laiemal ühiskonna tasandil. Kui me suunaksime oma fookust ja üritaksime esmalt näha positiivset, võiks elu olla hoopis teistsugune," selgitas Andres Kõpper.

Noëpi on tunnustatud 2019. aasta Eesti muusikaauhindadel aasta popalbumi tiitliga EP "Heads In The Clouds" eest. Täispikk debüütalbum ilmub 2021. aasta teises pooles.