Aasta küla 2021 kandidaat: Kauksi ja Kuru külad

Kauksi ja Kuru küla asuvad Peipsi põhjakaldal Alutaguse vallas. Külad asuvad kõrvuti ja elanikud suhtlevad omavahel tihedalt, seetõttu on külade koostegutsemine loomulik.

Püsielanikke on külades kokku 115, kuid Peipsi-äärse puhkepiirkonnana kasvab suvel elanike arv vähemalt kaks korda.

Kümme aastat tagasi asutatud MTÜ Kauksi Külaselts juhatus täidab ka külavanema rolli. Nende aastate jooksul on seistud selle eest, et hoida ja suurendada kogukonna ühtekuuluvustunnet ühistegevuste kaudu, on parendatud külakeskkonda heakorratalgute ja uute postkastide paigutamisega ning seistud külaelanike ja piirkonna eest nii liigse raide kui ka bussipeatuste teemal.