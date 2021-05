Ellen DeGeneresi saade asendatakse Kelly Clarksoni omaga

Saatejuht Ellen DeGeneres otsustas hiljuti, et teeb 2022. aastal oma jutusaatega lõpparve. NBC teatas nüüd, et DeGeneresi saade asendatakse laulja Kelly Clarksoni jutusaatega.

"The Kelly Clarkson Show" on eetris olnud juba kaks hooaega. Alates 2022. aasta sügisest on Clarksoni saade eetris aga sel ajal, mil muidu oleks pidanud olema DeGeneresi jutusaade, kirjutab BBC.

"Meil on kolmanda hooaja osas suured plaanid ja me oleme põnevil, et hakkame eetris olema prime time'il," sõnas NBCUniversal Syndication Studios asepresident Tracie Wilson.

DeGeneres teatas otsusest saatega lõpetada pärast seda, kui saate vaatajanumbrid olid ebameeldiva tööõhkkonna süüdistuste järgselt langenud. DeGeneres ütles ka, et saate tegemine ei ole tema jaoks enam väljakutse.