René Puura liigub Karl-Erik Taukari bändist Terminaatori ridadesse

"Me nägime natuke bändi tegemise asju erinevalt ja me arvasime, et meil mõlemal on niimoodi edasi parem minna," kommenteeris Puura R2 "Hommikus!", miks otsustas bändist lahkuda.

Puura mängis bändis üheksa aastat, mis on tema sõnul üsna pikk aeg ja tekkis vajadus millegi värske järele. Samas tõdes ta, et bändiga koos esineda oli alati väga tore ja laval oli suurepärane energia.

Nüüd võtab ta aga koha sisse Terminaatori ridades.

"Jaagup [Kreem] on mulle sellest saunaõhtutel üsna pikalt rääkinud juba," tunnistas Puura, et Terminaatoriga on teda juba ammu liituma oodatud.

Ta lisas, et Terminaatoril polegi ammu klahvpillimängijat olnud.

"Kümme aastat tagasi, kui Elmar Liitmaa bändist ära läks, läks ära ka Harmo Kallaste ja seni nad on kasutanud backtrack'i," ütles ta, täpsustades , et klahvpillide osa on seni tulnud lindi pealt.