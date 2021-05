Clicherik & Mäx avaldasid uue singli "Eufooria"

Neljapäeval ilmus Clicheriku ja Mäxi uus singel "Eufooria", mis on valminud koostöös ansambli pikaajalise produtsendiga Bert on Beats.

"Eufooria" räägib suvisest seiklemisest ja ükskõiksusest, hetkes elamisest ja päikesetõusuni pidutsemisest. Lugu sai alguse produtsendi ühest viisijupiideest. "Mul tekkis sellega koheselt mingi klikk ja alateadvuses hakkas arenema viis. Mõmisesin oma magamistoas kuidagi "sõidame, sõidame, sõidame veeeeel…" ja sealt läks kogu lõng veerema," rääkis räppar Mäx.

"Võib öelda, et ma olen selle biidiga tegelenud varsti juba pea kaks ja pool aastat, sest see süntpopine orkestratsioon oli mul valmimas juba enne 2D Tüdrukute singlit," rääkis Bert On Beats. "Ma olin ausalt selle biidi juba peaaegu unustanud, kuni Mäx selle eelmise aasta lõpus kuskilt välja kaevas ja peale esimesi vokaaliideid oli selge, et siit tuleb midagi."

Loole tehti ka muusikavideo, mis on duo sõnul nende kõige mahukam nii mahult, eelarvelt kui koormuselt, kuid sellevõrra põnevam see nende sõnul on. Video autoriteks on produktsioonifirma A Cube Agency, kellega koostöös on valminud ka kõik varasemad Clicheriku & Mäxi muusikavideod.